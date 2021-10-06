YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Birleşmiş Milletler, İdlib'e 48 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 48 tır insani yardım gönderdi

06.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, İdlib'e 48 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstündeYaylada gezerken 'dev' mantar buldu: Ağırlığı 20 kilogramın üstünde
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
GÜNCELLEME - Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldıGÜNCELLEME - Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Reyhanlı

Hatay Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:27
Öğle
12:29
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:33

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Vehba Eczanesi
Antakya
Büşra Sarı Eczanesi
Defne
Hatay Eczanesi
Defne
Saglık Pınarı Eczanesi
Defne
Sınan Eczanesi
Defne
Dostlar Eczanesi
Iskenderun
İlkcan Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.