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Birleşmiş Milletler İdlib'e 67 tır insani yardım gönderdi

06.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İdlib'e 67 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 67 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Hatay Reyhanlı

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