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Birlik Başkanı Zolan, "Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında ivme kazandı"

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.10.2020 13:47 | Son Güncelleme

Enerji Kentleri Birliği, 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerli ve milli olmasının avantajlarından yararlanıldığını söyledi.1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulmasının ardından 2019 Haziran ayında, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsaması nedeniyle isim değişikliği yapan Enerji Kentleri Birliği, 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Enerji Kentleri Birliği, 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Başkan Osman Zolan, yenilenebilir enerji kaynaklarının yerli ve milli olmasının avantajlarından yararlanıldığını söyledi.
1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulmasının ardından 2019 Haziran ayında, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını kapsaması nedeniyle isim değişikliği yapan Enerji Kentleri Birliği, 2020 yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, Türkiye’nin enerji kaynaklarını kullanımı açısından iyi bir noktaya ilerlediğini belirterek, "Ülkemiz hem jeotermal hem de enerji kaynaklarının kullanımı açısından daha iyi noktalara gelmeye devam ediyor. Termal, insanların rehabilite edilmesinde ve sağlıklarına kavuşmasında önemli bir kaynak. Birliğimizin temelini de jeotermal oluşturuyor. Bugün jeotermali de ihmal etmeden hem sağlık, hem de turizm sektöründe kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
“Belediyelerimize yol gösterici olmaya, katkı sağlamaya devam ediyoruz”
Dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini ve bu değişimde en önemli noktanın enerji olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, "Dünyanın gelişmesi ve ülkemizin de bu değişime en hızlı ayak uyduran ülkelerden birisi olması sonucunda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir ivme kazanıldı. Bugün hem çevreci olması, hem de yerli ve milli olması nedeniyle yenilenebilir enerji önemli bir ihtiyaca karşılık veriyor. Dünyada üretilen her şeyin temelinde enerji var. Biz de Enerji Kentleri Birliği olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından belediyelerimize ne tür katkılar sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.
5 yeni üye daha katıldı
Açılış konuşmalarının ardından Enerji Kentleri Birliği Encümeni ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı. Birliğin üye sayısı Kars Belediyesi, Erzurum Palandöken Belediyesi, Kayseri Talas Belediyesi, Konya Karatay Belediyesi ve Van Erciş Belediyesi’nin üyelik katılımlarının kabulü ile birlikte 119’a yükseldi.

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