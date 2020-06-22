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Birlik encümenleri seçildi

AMASYA HABERLERİ  | 22.06.2020 19:29 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen seçimi yapıldı.Merzifon Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısında Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümenliğine AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman, Ömer Erkek, Çobanören Köyü Muhtarı Adem Bal, Aktarla Köyü Muhtarı Salih Kılıç ve Hırka Köyü Muhtarı Bayram Sarıçoban aday oldu.70 köy muhtarından 68’inin katıldığı seçimde; İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman 51, Ömer Erkek 57, Çobanören Köyü Muhtarı Adem Bal 42 ve Aktarla Köyü Muhtarı Salih Kılıç 41 oy alarak birlik encümeni olarak seçildi.Hırka Köyü Muhtarı Bayram Sarıçoban ise 36 oy aldı.Birlik encümenliğine seçilen İl Genel Meclis üyelerini ve köy muhtarlarını tebrik eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, görevlerinde başarılar diledi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümen seçimi yapıldı.
Merzifon Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısında Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümenliğine AK Parti Amasya İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman, Ömer Erkek, Çobanören Köyü Muhtarı Adem Bal, Aktarla Köyü Muhtarı Salih Kılıç ve Hırka Köyü Muhtarı Bayram Sarıçoban aday oldu.
70 köy muhtarından 68’inin katıldığı seçimde; İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Karaduman 51, Ömer Erkek 57, Çobanören Köyü Muhtarı Adem Bal 42 ve Aktarla Köyü Muhtarı Salih Kılıç 41 oy alarak birlik encümeni olarak seçildi.

Hırka Köyü Muhtarı Bayram Sarıçoban ise 36 oy aldı.
Birlik encümenliğine seçilen İl Genel Meclis üyelerini ve köy muhtarlarını tebrik eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, görevlerinde başarılar diledi.

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