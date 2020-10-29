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Birlikte cumhuriyetiz, 81 il Türkiye’yiz

BURSA HABERLERİ  | 29.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yıldönümü tüm Türkiye’de büyük heyecanla kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de hazırladığı çeşitli etkinliklerle vatandaşları coşkuya ortak etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 97.

Cumhuriyet’in ilanının 97’inci yıldönümü tüm Türkiye’de büyük heyecanla kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de hazırladığı çeşitli etkinliklerle vatandaşları coşkuya ortak etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 97. Yıl kutlamalarını düzenlediği kapsamlı programlarla şehrin tüm noktalarına taşıdı. Konserlerin yanı sıra Büyükşehir Bandosu üstü açık otobüsle şehir turu atarken, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ‘Birlikte Cumhuriyetiz, 81 İl Türkiye’yiz” konseptiyle hazırlanan Türkiye haritası yapbozu büyük ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte parçaları harita üzerinde birleştiren vatandaşlar, tüm dünyaya ‘Birlikte güçlüyüz’ mesajı verdi.
Gencinden yaşlısına hazırlanan yapboz parçalarını harita üzerine yerleştiren Bursalılar, Cumhuriyet bayramı kapsamında hazırlanan programlar dolayısıyla Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Haritanın son parçası olan Bursa maketini de yerine yerleştiren Başkan Aktaş, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Maketin tamamlanmasıyla ortaya çıkan Türkiye haritası tüm vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Cumhuriyet’in 97’inci yıldönümünün tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da büyük coşkuyla kutlandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle ve rahmetle anıyorum. Birlikte Cumhuriyetiz, 81 il Türkiye’yiz” dedi.

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