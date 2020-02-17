Birtep "Gayrimenkulün Liderleri Ödülleri"nin ana sponsoru oldu

Birevim ve Birtep Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Real Estate Stars’ın sektöre getirdiği yenilikçiliğin ve birleştiriciliğin önemini belirterek, “20 yıldır, ülke ekonomisinin büyümesiyle paralel bir genişleme yaşayan gayrimenkul sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla, Türkiye için büyük bir öneme sahiptir. Son 2 yılda genel manada bir miktar gerileme olmuşsa da sektörün, ülkemizdeki büyüme potansiyelinin, meseleye dünya ölçeğinde bakıldığında son derece yüksek olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gayrimenkul sektörü de milli ekonomiye katkı sağlayan en önemli sektörlerden biri olmaya devam edecek. Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri, alternatif finansman araçlarının azlığıdır. Birevim ve Birtep olarak biz zaten bunun için buradayız. Söz konusu ihtiyaca çözüm üretmek ve gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlamak için sizlerleyiz. Geliştirdiğimiz “Birlikte Tasarruf Finansmanı” modeliyle, özgün ve sürdürülebilir bir sistem kurmakla kalmadık, birkaç yıl gibi kısa bir sürede sektörümüze yenilikçi bir vizyon da kazandırdık. Hedefimiz, ülkemizi, birlikte tasarruf finansmanı yönteminin ve paylaşım ekonomisinin model ülkesi haline getirmek. İşte tam da bu nedenle, “Birevim”in hemen ardından, ülkemizin ve dünyanın alıcısı hazır ilk ve tek ticaret platformu olan Birlikte Tasarruf ve Ticaret Ekonomisi Platformu (Birtep) girişimini başlattık."

Aslî işlerinin, ev sahibi olmak isteyen müşterilerine, onların koşullarına uygun finansal çözümler üretmek olduğunu kaydeden Çiftçi, ancak bununla yetinmediklerini, sorumluluk alanlarını genişleterek gayrimenkul sektörünün kitleye daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir iş modeli geliştirdiklerini anlattı. Çiftçi, "Arz ve talebin makul finansman modeli etrafında buluşturulması ve bu yolla konut stokuna likidite kazandırılması açısından da özel bir işleve sahip olan Birtep’in diğer bir özelliği de iş modeli itibarıyla dünyada da bir ilk olmasıdır.” ifadelerini kullandı.