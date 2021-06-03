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"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya, BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

03.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya, BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentteki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin 23-31 Ekim'de BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Yüce, yazılı açıklamasında, Adapazarı ilçesindeki Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nin dünyanın en modern ve fonksiyonel bisiklet parkuru olduğunu belirtti.

Dünyanın sayılı bisiklet tesisleri arasında yer alan vadinin BMX Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını aktaran Yüce, "23-31 Ekim tarihlerinde şehrimize yakışan yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya'nın dünyada sadece 13 şehirde bulunan "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip olduğunu belirten Yüce, şehrin 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Dağ Bisikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi ulusal ve uluslararası birçok organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Yüce, şunları ifade etti:

"Yerli ve yabancı birçok katılımcı, BMX Dünya Şampiyonası için şehrimize gelecek, ayrıca kurulacak EXPO alanında şampiyonanın heyecanı yaşanacak. Bu gurur Sakarya'mızın. Şehrin tamamını saran bisiklet yollarımızla, Sakbis akıllı bisiklet istasyonlarımızla, şampiyonalara ev sahipliği yapan Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ile, bisiklet sporuna olan dünya çapındaki katkılarımızla 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü coşkuyla kutluyoruz."

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