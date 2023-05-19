Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın üçüncü etabı yapıldı

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülke ve 14 takımdan 72 sporcu katıldı.

Yaklaşık 136 kilometrelik "Kaynarca" parkurunda iki tur atan sporcular, bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışın sonunda Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas birinci, Cezayir Ulusal takımından Yacine Hamza ikinci, Çin Ulusal takımından Xianling Lyu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Öte yandan üçüncü etap sonucunda klasman liderliğini alan Estonyalı sporcu Martin Laas, "turuncu mayo"yu giydi.

Tour Of Sakarya yarışlarının dördüncü ve son etabı yarın "Karasu" parkurunda yapılacak.

