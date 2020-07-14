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Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri yoğunlaştı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası bisiklet fiyatlarında yaşanan artış, bisiklet tamircilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.İlçenin tek bisiklet tamircisi 59 yaşındaki Ali Işık, Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların bireysel yolculukları tercih etmesinin son dönemlerde bisikletlere olan ilgiyi arttırdığını söyledi.Işık, “ Bisiklet fiyatlarındaki artış, bisiklet yedek parçalarına da yansıdı.

Bisiklet fiyatları arttı, tamircilerin işleri yoğunlaştı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası bisiklet fiyatlarında yaşanan artış, bisiklet tamircilerinde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.
İlçenin tek bisiklet tamircisi 59 yaşındaki Ali Işık, Korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların bireysel yolculukları tercih etmesinin son dönemlerde bisikletlere olan ilgiyi arttırdığını söyledi.
Işık, “ Bisiklet fiyatlarındaki artış, bisiklet yedek parçalarına da yansıdı. Fiyatlardaki artış yüzünden bisiklet yedek parçalarını gelen taleplere göre sipariş vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü sattığımız yedek parçanın yerine yenisini koyamıyoruz. Vatandaş yeni bisiklet almak yerine eski bisikletini tamir ettirme yoluna gidiyor”” dedi.

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