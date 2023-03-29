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"Bisiklet kenti" Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısı arttı

29.03.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da, bisiklet tamir istasyonlarının sayısı artırıldı.

"Bisiklet kenti" Konya'da bisiklet tamir istasyonlarının sayısı arttı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 595 kilometreyle en uzun bisiklet yolu ağına ve en çok bisiklet kullanıcısına sahip şehri olan Konya'da, bisiklet kullanımını teşvik etmek için birçok çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalar kapsamında, muhtelif yerlere monte edilen bisiklet tamir istasyonlarının da bunlardan biri olduğunu ifade eden Altay, "Şehir merkezinde bulunan mevcut bisiklet tamir istasyonlarının bakımlarını yaptık. Bunlara yenilerini de ilave ederek, tamir istasyonu sayısını 40'a çıkardık." dedi.

Altay, tamir istasyonlarının, bisiklet kullanıcılarının sürüş esnasında bisikletlerinde meydana gelebilecek arızalara müdahale etme imkanı sunan tamir setleri ve hava pompasından oluştuğunu aktardı.

İstasyonlarda engelli vatandaşların araçlarını ve pusetlerini de tamir edilebileceği aletler de bulunduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen 'Bisiklet Master Planı' verilerinden yararlanarak, bisiklet tamir istasyonlarının montaj edildiği noktalar belirlendi. Gelen talepler üzerine, Türkiye'ye örnek olan 'Bisiklet Tramvayı' içerisine de bu tamir setlerinden yerleştirdik. Böylece hemşehrilerimiz, seyahatleri esnasında bisikletlerinin bakımlarını yapabilme imkanı buluyor."

Bisiklet kullanıcıları, bisiklet tamir istasyonlarının yerlerini, "Konya Akıllı Ulaşım Asistanı" mobil uygulaması içerisinde yer alan Akıllı Bisikletli Ulaşım Sisteminden (ABUS) görebiliyor.

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