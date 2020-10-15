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Bisiklet park uygulaması ilgi görüyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Kaldırımlara gelişi güzel park edilen bisiklet ve motosikletlerin oluşturduğu sorunu ortadan kaldırmak için şehrin belirli noktalarına Adıyaman Belediyesi tarafından monte edilen bisiklet park alanları vatandaşların beğenisini topladı.Şehrin birçok noktasına monte edilen bisiklet parkları kullanan vatandaşlar, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Kaldırımlara gelişi güzel park edilen bisiklet ve motosikletlerin oluşturduğu sorunu ortadan kaldırmak için şehrin belirli noktalarına Adıyaman Belediyesi tarafından monte edilen bisiklet park alanları vatandaşların beğenisini topladı.
Şehrin birçok noktasına monte edilen bisiklet parkları kullanan vatandaşlar, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje hakkında bilgi veren yetkililer ise kurallara uyarak bisiklet parklara ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Şehir genelinde bisiklet park sayısını arttıracaklarını da söyleyen yetkililer, şu ana kadar çarşı merkezinde Demokrasi Parkı, Halk Bankası yanı, Oturakçılar Pazarı ve Ulu Cami yanı başta olmak üzere birçok noktaya yerleştirilen Bisiklet Park sayısını il genelinde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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