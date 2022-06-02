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Bisiklet sürücülerine güvenli yol imkanı sunan "ABUS" hayatı kolaylaştırıyor

02.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip Konya'da, bisikletliler için dizayn edilen, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Konya Akıllı Ulaşım Asistanı'nın alt uygulaması Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi hizmete sunuldu - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Bisiklet ve teknolojiyi birleştirmek için önemli bir adım atarak, Türkiye'de ilk kez Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi'ni hayata geçirdik"

MELİKE KESKİN - Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya'da, bisiklet navigasyon sistemi işlevini gören mobil uygulama Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi (ABUS) hayata geçirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, bisikletin Konya'nın önceliklerinden biri olduğunu, bu nedenle sadece bisikletle ilgilenen bir müdürlük kurduklarını söyledi.

Türkiye ve dünyadaki bisiklet yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirten Altay, "Özellikle modern şehirlerde trafik sorununu çözmenin başka bir yolu yok. İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesinin en sağlıklı yolu bisiklet. Konya'nın bu manada öncü olması için çaba sarf ediyoruz." dedi.

- 73 kilometre ilave bisiklet yolu çalışmaları sürüyor

Konya'nın 550 kilometre ile Türkiye'nin açık ara en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu anımsatan Altay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bisiklet Master Planı'nı Türkiye'de onaylatan ilk şehir Konya. Bu manada Master Plan çerçevesinde 73 kilometre daha ilave bisiklet yolu yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 40 kilometresini tamamladık. İnşallah 2024 yılına kadar bunu 73 kilometreye tamamlamış olacağız. Hedefimiz Konya'daki her insanın evine, işine, okuluna bisikletle ulaşabileceği güvenli yollar oluşturabilmek." diye konuştu.

Altay, kentte bisikletlilerin konfor ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında mobil Konya Akıllı Ulaşım Asistanı'nın alt uygulaması ABUS'u geliştirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bisiklet ve teknolojiyi birleştirmek için önemli bir adım atarak, Türkiye'de ilk kez Akıllı Bisiklet Ulaşım Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu aslında şehirde toplu ulaşımla bisikletin entegrasyonu için önemli bir iş. Bisiklet kullanıcılarımız bisiklet tramvayımızın saatini, 50 adet bisiklet taşıma aparatlı otobüsümüzün saatini, otoparklardaki boş bisiklet duraklarının sayısını ve bisiklet güzergahlarını ABUS uygulaması üzerinden görebiliyorlar."

ABUS'un bisikletliler için her durumun düşünüldüğü kapsamlı bir uygulama olduğunu ve bu konuda ülkenin diğer şehirlerine de örnek olmak istediklerini aktaran Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerden bir yere gidecekseniz ABUS uygulamasıyla, bisiklet yollarında güvenli bir şekilde size bir rota çiziyoruz. Ayrıca bisikletle toplu ulaşım kullanmak istiyorsanız otobüs güzergahlarımızı, bisiklet tramvayımızı ve en önemlisi de bisikletinizi park edebileceğiniz bisiklet parklarımızın doluluk, boşluk oranını görme imkanına sahip oluyorsunuz. Türkiye'de ilk kez Konya büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ABUS uygulamamız önemli bir bisiklet navigasyonu oldu."

- Bisikletli çocuklar zabıta ve polis eşliğinde güvenli bir şekilde okula gidiyor

"Güvenli Bisiklet Yolları" projesine ilişkin de bilgi veren Altay, "Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gitmeleri çok önemli. Çocuklarımızı bir servis mantığıyla zabıta ve polis ekipleri eşliğinde güvenli bir şekilde okullarına ulaştırıyoruz. Temel amacımız çocuklarımızın her gün güvenli bir şekilde okula gitmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

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