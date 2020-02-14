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Bisiklet ve bebek arabaları çalan hırsız tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta evlerin önünden bebek arabası ve çocuk bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bisiklet ve bebek arabaları çalan hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş’ta evlerin önünden bebek arabası ve çocuk bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonrası, şehrin değişik bölgelerinde pikap tarzı aracıyla dolaşıp çocuk bisikleti ve bebek arabası çaldığı belirlenen Mehmet Ç’yi (40) gözaltına aldı.
Şüpheli sorgusunda suçunu itiraf ederken, çaldığı bisikletleri bir başka kişiye değerinin çok altında sattığı ortaya çıktı. Polis çalıntı bisikletlerin bulunduğu depoda da 23 adet çocuk bisikleti ve 3 adet çocuk arabası ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bisiklet ve bebek arabaları çalan hırsız tutuklandı

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