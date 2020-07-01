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Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 01.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, trafik yoğunluğuna karşı kentte alternatif ve sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor.Yapılan açıklamaya göre, Düzce’de motorlu taşıtların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek, vatandaşa daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunmak ve kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla bisiklet kullanımını artırmak isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr.

Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, trafik yoğunluğuna karşı kentte alternatif ve sağlıklı yeni bir ulaşım ağı oluşturmak için bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor.
Yapılan açıklamaya göre, Düzce’de motorlu taşıtların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek, vatandaşa daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunmak ve kent içi ulaşımda alternatif oluşturmak amacıyla bisiklet kullanımını artırmak isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte bisiklet yolu yenileme çalışmalarını Hürriyet Caddesinde sürdürüyor. Boyama çalışmaları ile birlikte yollar anayoldan ayrılarak daha güvenli bir hale getiriliyor.
Başkan Özlü, “Tüm dünya korona virüs salgını sonrası bir takım önlemler aldı. Bunun için de sağlıklı beslenmek kadar, spor yapmak ve daha temiz bir havada yaşayabilmek de çok önemli. Daha temiz bir havayı daha az araba kullanarak bizler yaratacağız. Birçok ülkede pandemi sonrası bisiklet konusunda teşvikler var. O nedenle Düzce’de temiz bir havaya, temiz bir çevreye ve hareketli bir yaşama ihtiyaç duyulduğunu, dünyanın modern kentlerinin bu unsurların bir araya getirilerek kurulduğunu gözlemliyoruz. Şehrimizi her yönden modern dünyanın ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz ve bu hususta sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını önemseyerek kentimiz için alternatif ulaşım ağı oluşturmak amacıyla bisiklet yollarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Güvenli bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri her yere taşımak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Bisiklet yolu çalışmaları hızlandı

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