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Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı

09.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı

EDİRNE (AA) - Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak Türkiye'ye getirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından İpsala Sınır Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısında düzenlenen törende Türk bayrağına sarılı toprak KARDEF Başkanı Salih Meriç tarafından İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'e teslim edildi.

Kaymakam Güngör, törende yaptığı konuşmada teslim aldıkları toprağı, Edirneli bisikletçilere teslim edeceklerini belirtti.

Bu toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andıklarını vurgulayan Güngör, "İnşallah Atatürk'ün kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti, bu devleti, bu güzel toprakları ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Toprağı bizlere ulaştıran sporculara teşekkür ediyoruz." dedi.

KARDEF Başkanı Meriç de 7 Mayıs'ta Selanik'ten yola çıkan bisikletçilerin Selanik ve Gümülcine etaplarını tamamlayarak İpsala'ya ulaştıklarını söyledi.

Bayrak ve toprağın 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenecek törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teslim edileceğini ifade eden Meriç, "Edirneli bisikletçilerimiz emaneti Tekirdağ il sınırına kadar taşıyacak ve Tekirdağlı bisikletçilere teslim edecekler. 10 gün devam edecek bu süreçte her ilin sporcuları kendi il sınırları içerisinde bu emaneti Samsun'a ulaştırmak üzere taşıyacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Güngör, bayrağa sarılı toprağı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna ve beraberindeki bisikletçilere teslim etti.

Zorlutuna, kutsal emaneti taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İpsala Sınır Kapısı'ndan yola çıkan bisikletçiler, toprağı Malkara'da Tekirdağlı bisikletçilere teslim edecek.

Törene, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da katıldı.

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