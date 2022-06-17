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Bisikletle dünya turuna çıkan Arjantinli ikili, Konya'da mola verdi

17.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekleri Piri ile seyahat eden çiftin sonraki durakları Salda Gölü ve Pamukkale olacak

Arjantin'den bisikletle dünya turuna çıkan ikili, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Gıda mühendisi Leonardo Santi (34) ile fotoğrafçı Carla Vales, 2019'da Arjantin'den bisikletleriyle dünya turuna çıktı.

Kendilerine yol arkadaşı olan köpekleri Piri ile kilometrelerce pedal basarak seyahatlerini sürdüren ikilinin Türkiye'deki durağı Beyşehir ilçesi oldu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu'nun misafiri olan Santi ile Vales, gölünü ve tarihi yerlerini gördüğü ilçeyi beğendiğini anlattı.

Santi, gazetecilere, dünya turunda Türkiye'yi görmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

3 yıldır çeşitli ülkeleri gördüklerini, bu yıl gezilerini sonlandırmayı planladıklarını aktaran Santi, "Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'deki insanlar çok nazik. Türkiye gezisi sırasında çok ilginç anlar yaşadık. Türk misafirperverliğine hayran kaldık. Olağan dışı bir durum olmazsa günde 8 saat pedal çevirip, 50 kilometre bisiklet sürüyoruz." diye konuştu.

Santi, sonraki duraklarının Salda Gölü ve Pamukkale olduğunu kaydetti.

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