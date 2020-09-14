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Bisikletle gezmeyi seven minik köpek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Eskişehir sokaklarında sahibinin kullandığı bisikletin sepetinde gezmeyi seven minik köpek ilgi odağı oldu.Eskişehir sokaklarında sahibiyle bisiklet gezintisi yapmayı çok seven ve sahibini bisiklet binmeye adeta zorlayan minik köpek Çakır, çevredeki insanların ilgi odağı oldu.

Eskişehir sokaklarında sahibinin kullandığı bisikletin sepetinde gezmeyi seven minik köpek ilgi odağı oldu.
Eskişehir sokaklarında sahibiyle bisiklet gezintisi yapmayı çok seven ve sahibini bisiklet binmeye adeta zorlayan minik köpek Çakır, çevredeki insanların ilgi odağı oldu. Bisikletle gezdiği sırada etrafı meraklı gözlerle izleyen sevimli köpeği gören vatandaşlar da sevmek için yanına gidiyor. Çakır’ın sahibi İbrahim Oruç, bisikletle gezerken vatandaşların dikkatini çektiklerini belirtti.
Oruç, Çakır’ın bisiklet sevgisi ile ilgili konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ben bu bisikleti iş yerime bir şeyler taşımak için edindim. Dört ay önce sadece bir kere sepete aldım onu sonra adeta Çakır’ın bisiklet sevdası başladı. Dört aydır hep böyleyiz, bazen işim olmasa bile sırf onun için pedallıyorum. Bisiklet Çakır’da o kadar yoğun ki tur atmak istediği zaman bisikletin yanından ayrılmıyor. çok müsait değilsem biraz dolaşıp işime dönüyorum tur tatmin etmediği için sepetten indiremiyorum. Baksanıza röportajı bile bisikleti durdurmadan yapıyoruz. Tabii bu isteği bazen beni yorsa da onu çok seviyorum. çevreden aldığımız tepkilere bakarsak Eskişehir’liler de onu çok seviyor, fotoğraf çekinen çok oluyor” dedi.

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