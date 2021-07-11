YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Kaş'a ulaştı

Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Kaş'a ulaştı

11.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletle Türkiye'de turuna çıkan Kazak sporcu Kushuyev, Kaş'a ulaştı

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle bisikletle Türkiye turuna çıkan Kazakistanlı sporcu Damir Kushuyev, Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı.

Kushuyev, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 30. yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Antalya-Ankara-İstanbul güzergahında "Kazakistan-Büyük Şahsiyetlerin Ata Yurdu" adını verdiği bisiklet turunu gerçekleştiriyor.

Kazak-Türk kardeşliğini ve dostluğunu sembolize eden proje kapsamında 25 Haziran'da İstanbul'dan hareket eden Kushuyev, 740 kilometre pedal çevirerek 7 günde Antalya'ya vardı.

Kaş ilçesinde belediye ekiplerince karşılanan Kazak sporcu, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile makamında bir araya geldi.

Başkan Ulutaş, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, "Kazakistanlı Kushuyev, bu parkuru Türkiye'ye olan minnettarlığını ve saygısını iletmek üzere gerçekleştiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Misafirimiz oldu. Bisikletle tur yaparak, hem ülkemizin güzelliklerini gördüğünü, hem de yolda vatandaşlarımızla hasbihal ederek, Türkiye'yi tanıma fırsatı bulduğundan bahsetti." dedi.

Kushuyev de 1991 yılında Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kurulan Kazakistan'ın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Kazak sporcu, bu nedenle Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanmasının 30. yılında bisiklet turunu Türkiye’de yapmak istediğini kaydetti.

Toplam 2 bin 500 kilometre yol kat edecek Kazakistanlı bisikletçi, Kaş'tan İzmir'e hareket edecek ve turu İstanbul'da noktalayacak.

Daha önce, Kazak şair ve düşünür Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla Almatı'dan Zhidebay köyüne 46 günde bin 200 kilometre yürüyen Kushuyev, Almatı'dan Aktöbe'ye de 24 günde 2 bin 200 kilometre bisiklet sürmüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Antalya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölüAntalya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan

Antalya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:00

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.