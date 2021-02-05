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Bisikletli kapkaççılar yakalandı

05.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Bisikletli kapkaççılar yakalandı

Osmaniye’de yolda yürüyen bir kadının yanına elektrikli bisikletle yanaşarak kapkaç yapmaya çalışan şüpheliler yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürüyen bir kadının yanına iki şahıs elektrikli bisikletle yanaştı.

Osmaniye’de yolda yürüyen bir kadının yanına elektrikli bisikletle yanaşarak kapkaç yapmaya çalışan şüpheliler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürüyen bir kadının yanına iki şahıs elektrikli bisikletle yanaştı. Şahısların kötü niyetli olduğunu anlayan kadın kendisini emniyete almak istedi. Ancak çok zaman geçmeden şahıslar kadının cüzdanını almak istedi. Kapkaççılara bir süre direnen kadının imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Vatandaşların gelmesi üzerine şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler civardaki güvenlik kameralarından şahısları tespit ederek kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan A.A. ve D.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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