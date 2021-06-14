Bisikletsever ünlü isimler, Turkcell GranFondo İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen bisiklet yarışı Turkcell GranFondo Serisi'nin başlangıç yarışı olan İstanbul ayağı, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyaca ünlü GranFondo bisiklet yarışlarını ilk kez İstanbul'a taşıdı.

Turkcell, düzenlediği yarış izleme etkinliğiyle cemiyet, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirirken, 15 ülkeden 1.000 amatör bisikletçinin yarıştığı yarışı, aralarında Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Gül Gölge, Hande Demir, Emel-Nejdet Ayaydın, Burcu Şendir, Melda Aksu, Ferruh Karakaşlı ve Nergis Pekuysal'ın da bulunduğu iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim yerinde izledi.

Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta sporcular, hem İstanbul'un en güzel noktalarından birinde mücadele etti hem de salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu sağlanmasına destek oldu.

Beykoz'da Boğaz kıyısında düzenlenen etkinlikte ünlü davetliler, Boğaz'ın eşsiz güzelliği eşliğinde bir yandan bisiklet yarışını izlerken, diğer yandan keyifli atmosferin tadını çıkardı.

Ünlü isimler, teknolojik atıklara dikkati çekmek amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bisiklete de büyük ilgi gösterdi.

