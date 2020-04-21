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Bismil Belediyesi, her gün 10 bin maskeyi ücretsiz dağıtıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.04.2020 14:54 | Son Güncelleme

Bismil Belediyesi, her gün 10 bin maskeyi ücretsiz dağıtıyor

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında her gün ücretsiz 10 bin maske dağıtıyor.

Bismil Belediyesi tarafından ilçenin farklı yerlerine kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske veriyor. Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinde de maske dağıtıyor.

Her gün 10 bin maske ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ücretsiz maske alan Ferit Çiçekli, evde yalnız kalan 80 yaşındaki babasının bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak ve ona destek olmak için İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Çiçekli, 15 gün evde karantinada kaldığını belirterek, "Koronavirüsün yayılmasının durdurulması için insanların maske takması ve gerekmediği takdirde dışarı çıkmaması lazım. Belediyenin bu hizmeti çok güzel." diye konuştu.

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Bismil Belediyesi ücretsiz maske

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