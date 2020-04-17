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Bismil Belediyesinden kız çocuğuna doğum günü sürprizi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.04.2020 18:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlara moral verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, kız çocuğu Eda’ya doğum günü sürprizi düzenlendi.Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’in talimatıyla Zabıta müdürlüğü ekipleri Sanayi Mahallesi 401 sokakta oturan işsiz olduğu öğrenilen Azmi ve Fatma Kutlu çiftin evine giderek 10 yaşındaki kızları Eda’nın doğum gününü kutlamayan Kutlu ailesine sürpriz yaptı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan vatandaşlara moral verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, kız çocuğu Eda’ya doğum günü sürprizi düzenlendi.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’in talimatıyla Zabıta müdürlüğü ekipleri Sanayi Mahallesi 401 sokakta oturan işsiz olduğu öğrenilen Azmi ve Fatma Kutlu çiftin evine giderek 10 yaşındaki kızları Eda’nın doğum gününü kutlamayan Kutlu ailesine sürpriz yaptı. Aldıkları pastayla ailenin kapısını çalan zabıta ekipleri, Eda’nın doğum gününü kutlayıp bisiklet, tablet, maske, eldiven ve bir koli gıda hediye etti.
Mutluluğu gözlerinden okunan Eda, doğum günü sürprizi için Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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