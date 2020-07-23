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Bismil Kaymakamı Türkmen göreve başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamlığına atanan Mardin’in Ömerli eski Kaymakamı Hamza Türkmen görevine başladı.Bismil kaymakamlığı önünde yapılan karşılama töreninin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen göreve başladı.

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamlığına atanan Mardin’in Ömerli eski Kaymakamı Hamza Türkmen görevine başladı.
Bismil kaymakamlığı önünde yapılan karşılama töreninin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen göreve başladı. Kaymakam Türkmen, toplantı salonunda kurum amirlerinden ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Kaymakam Türkmen Bismil Belediyesine giderek birim müdürlerinden belediye hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Hamza Türkmen yaptığı açıklamada Bismil’e hizmet için geldiğini, kaymakamlık ve belediye personelleri ile yoğun bir tempo içerisinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.

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