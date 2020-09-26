YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi projesi Bakan Varank himayesinde imzalandı

Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi projesi Bakan Varank himayesinde imzalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.Diyarbakır Valiliği YİKOB Toplantı Salonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve il protokolünün katılımı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği arasında düzenlenen imza töreninde ilçe proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.

Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi projesi Bakan Varank himayesinde imzalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.
Diyarbakır Valiliği YİKOB Toplantı Salonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve il protokolünün katılımı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği arasında düzenlenen imza töreninde ilçe proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.

Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi projesi Bakan Varank himayesinde imzalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı
Başkan Altıkulaç, virüse karşı vatandaşları uyardı
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Manisa FK, Kocaelispor’u ağırlayacak
Samsun’da ’İtfaiye Haftası’ kutlandı
Samsun’da ’İtfaiye Haftası’ kutlandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:03
Öğle
12:15
İkindi
15:38
Akşam
18:18
Yatsı
19:33
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Kuyumcular Futbol Turnuvası Başlatı
Kuyumcular Futbol Turnuvası Başlatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.