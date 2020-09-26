Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi projesi Bakan Varank himayesinde imzalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.

Diyarbakır Valiliği YİKOB Toplantı Salonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen ve il protokolünün katılımı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği arasında düzenlenen imza töreninde ilçe proje ekibi tarafından hazırlanan Bismil Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi SOGEP projesinin imzası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank himayelerinde imzalanarak hayata geçirildi.



