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Bismil sessizliğe büründü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Yeni tip covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 17-19 Nisan 2020 tarihleri arasında 48 saat süreyle geçerli olacak 2’nci hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından diyarbakır’ın Bismil ilçesi sessizliğe büründü.Dünya genelinde 2 milyondan fazla vakaya ve 150 binden fazla insanın ölümüne sebep olan covid-19 salgınına karşı Türkiye’de tedbirler alınmaya devam ediyor.

Yeni tip covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 17-19 Nisan 2020 tarihleri arasında 48 saat süreyle geçerli olacak 2’nci hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından diyarbakır’ın Bismil ilçesi sessizliğe büründü.
Dünya genelinde 2 milyondan fazla vakaya ve 150 binden fazla insanın ölümüne sebep olan covid-19 salgınına karşı Türkiye’de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından saat 24.00’da başlayıp 19 Nisan saat 24.00’a kadar sürecek 2’nci hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği iller arasında yer alan Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde cadde ve sokaklarında da büyük bir sessizlik hakim oldu. Kentte halk sessiz bir sabaha uyandı. Kentin en işlek caddeleri, sokakları ve meydanları yasak ile birlikte boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçe merkezinde, polis ekipleri devriye gezerken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında ve istisnai durumlarda kalan vatandaşların geçişine izin verildi. Sessizliğe bürünen Bismil merkezinde fırınlar, kargo şirketleri, sağlık kuruluşları ve tüpçü dükkanları açık kalarak evlere servis hizmeti götürdü.
Boş olan sokaklarda Bismil Belediye ekiplerince araçlarla sokak ve caddeleri dezenfektan ederek fen işlerine bağlı işçiler bozuk olan yolları tamir etti.

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