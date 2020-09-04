YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismil’de asker ve sağlık çalışanları için bağ bozumu yapıldı

Bismil’de asker ve sağlık çalışanları için bağ bozumu yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesince 18 dönümlük alanda ekilen üzümün hasadı yapıldı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesince 18 dönümlük alanda ekilen üzümün hasadı yapıldı. Hasatta 8 ton üzümden elde edilen 2 ton pekmez, asker, sağlık çalışanları ve ilçedeki vatandaşlara dağıtıldı.
Bismil Belediyesi tarafından 5 ay önce bakımsız olan 20 dönümlük alan tarım arazisine dönüştürüldü. Belediye çalışanı ve gönüllerin katılımıyla 20 dönümlük alanın 18 dönümüne üzüm ekildi. Belediye çalışanları tarafından ekilen üzümlerin hasadı bugün düzenlenen törenle yapıldı. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in katılımıyla yapılan hasatta, kazanların kaynatılarak kavanozlara konulan pekmez, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına ile sınır hattındaki görevli askerler ile halka gönderildi.
Hasatta konuşan Kaymakam Türkmen, bağ bozumunda 2 ton pekmez üretildiğini ifade ederek, daha önce bakımsız olan alanın bağ bahçesine dönüşmesinde ilçe halkının önemli katkısı olduğunu söyledi. Kaymakam Türkmen, "Ürettiğimiz ürünleri pandemi sürecinde görev alan fedakar sağlık görevlilerimize, filyasyon ekiplerine, Mehmetçiğe ve ilçe halkına hediye edeceğiz. Bağ bozumunda elde edilen pekmez 2 ton civarında olacak" dedi.
Konuşmaların ardından hazırlanan üzüm pekmezi sınır hattında görevli askerler ile sağlık çalışanları ve vatandaşlara dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki köylerinde DİTAP çalışmaları
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Lapseki’de KAYES çalışmaları başladı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:23
İkindi
16:00
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
Başkan Beyoğlu vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Amed Sportif Faaliyetler Erkut’la anlaştı
Amed Sportif Faaliyetler Erkut’la anlaştı
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.