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Bismil’de Atatürk’ü anma programı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Bismil’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Bismil’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törene Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, emniyet teşkilat personelleri, muhtarlar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından Hükümet Konağındaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirilen tören sona erdi.

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