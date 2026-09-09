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Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor

Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Vitor Pereira ve Şenol Güneş isimleri öne çıkıyor. Bordo-mavililer, Güneş’i futbol yapılanmasının başına getirecek farklı bir modeli de değerlendirirken Ergin Keleş’i teknik ekibe dahil etti.

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor
Cevdet Berker İşleyen

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu geçici olarak Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor. Bordo-mavililer, yerli ve yabancı birçok aday üzerinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

5 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor 1

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor yönetiminin yabancı teknik direktör adayları arasında Vitor Pereira'yı ön plana çıkardığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, bordo-mavililerin teknik direktörlük koltuğu için şu anda en güçlü seçeneklerden biri.

Yerli teknik adam konusunda ise Trabzonspor camiasının yakından tanıdığı Şenol Güneş ismi yeniden gündeme geldi. Yönetimin deneyimli teknik adam için farklı bir görev modelini de masasında tuttuğu ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ KONUŞULUYOR

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor 2

Trabzonspor'un Şenol Güneş'i doğrudan teknik direktörlük görevine getirmek yerine futbol yapılanmasının başında "üst akıl" olarak konumlandırabileceği bir modeli değerlendirdiği iddia edildi.

Bordo-mavili yönetimin, Güneş'in tecrübesinden futbol yapılanmasının genelinde yararlanabileceği bu seçenek üzerinde çalışmalar yaptığı belirtildi. Deneyimli teknik adamla ilgili nihai kararın nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TEKNİK EKİBE ERGİN KELEŞ TAKVİYESİ

Yıllar sonra geri dönüyor! Trabzonspor yeni hocasını buldu: Tüm şehir o ismi konuşuyor 3

Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışının yanı sıra teknik ekibin güçlendirilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerin Ergin Keleş ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Yönetimin, göreve gelecek teknik direktörün kim olduğuna bakmaksızın Hüseyin Çimşir ve Ergin Keleş'in teknik kadro içerisinde görev yapmasını istediği ifade edildi. Böylece Trabzonspor'un yeni teknik direktör belirlenirken mevcut teknik yapılanmanın korunmasını da planladığı aktarıldı.

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Teknik Direktör Şenol Güneş Trabzonspor Fatih Tekke son dakika
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