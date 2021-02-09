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Bismil’de çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

09.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, ilçenin muhtelif caddelerine 100 adet ayaklı çöp kutusu, merkez ve kırsal mahallerde kullanmak üzerde de 400 adet çöp konteyneri dağıtımının yapılacağını belirtti.Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında işlek caddelere 100 adet ayaklı çöp kutuları, merkez ve kırsal mahallelerde ise 400 adet çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirecek.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, ilçenin muhtelif caddelerine 100 adet ayaklı çöp kutusu, merkez ve kırsal mahallerde kullanmak üzerde de 400 adet çöp konteyneri dağıtımının yapılacağını belirtti.
Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında işlek caddelere 100 adet ayaklı çöp kutuları, merkez ve kırsal mahallelerde ise 400 adet çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirecek. Yapılan dağıtımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Hamza Türkmen, belediye olarak temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Kaymakam Türkmen, "Zaman içinde yıpranan ve kullanımdan düşen veya çeşitli nedenlerle tahrip olan çöp konteynerlerinin yerlerine kullanmak üzere 800 litrelik 400 adet çöp konteyneri, 250 adet çöp kovası ve 100 adet sallamalı çöp kutusunu ihale yolu ile aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ihtiyaç olan bölgelere ve mahallelere yerleştirilmek üzere yeni çöp konteynerinin dağıtımını peyderpey yapılıyor. Ekipler ilgili mahalle muhtarları ile birlikte yapılacak keşif çalışmalarının ardından öncelikli olarak talep edilen yerlere ve daha sonra diğer mahallelere çöp konteyneri yerleştirme işlemini gerçekleştirecek" dedi.

“Hedef daha temiz bir Bismil"
Hedeflerinin daha temiz bir Bismil olduğunu aktaran Kaymakam Türkmen, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde evsel atıkların daha düzenli bir şekilde toplanması, çevre ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bismil’imizin daha temiz, sokakların daha güzel olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlardan isteğimiz çöp konteynerlerinin içerisine yanıcı ve taş gibi maddeleri atmamaları. Çünkü bunlar milli servet, bu konuda duyarlı olmayız" diye konuştu.

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