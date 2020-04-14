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Bismil’de hırsızlar drone yardımıyla yakalandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hayvan çalan hırsızlar, güvenlik güçlerinin drone ile takibi sonucu yakalandı.Bismil’de 10 küçükbaş hayvanı çalınan çiftçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Bismil’de hırsızlar drone yardımıyla yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hayvan çalan hırsızlar, güvenlik güçlerinin drone ile takibi sonucu yakalandı.
Bismil’de 10 küçükbaş hayvanı çalınan çiftçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak ve çalınan hayvanları bulmak için 17 adet güvenlik kamera görüntüsü incelenerek olayı gerçekleştiren zanlıları tespit etti.
Şüphelilerin çalmış olduğu hayvanların bulunduğu yeri tespit etmek amacıyla Dicle Mahallesinde drone kullanıldı. Kullanılan dronela birlikte çalınan 10 küçükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların tutulduğu yere operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, iki zanlıyı gözaltına aldı.
Hayvanlar daha sonra sahibine teslim edildi.

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