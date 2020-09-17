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Bismil’de korona virüs denetimleri sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.İçişleri Bakanlığınca ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimi Bismil genelinde iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, kafeteryalarda da uygulandı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığınca ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona virüs denetimi Bismil genelinde iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, kafeteryalarda da uygulandı. Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahası noktalarında kontroller yürüterek esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, korona virüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.
denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

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