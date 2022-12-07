YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismil’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Bismil’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

07.12.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bismil’de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Bismil’de Batman yolu Salat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Renault marka Symbol model 72 AAK 104 plakalı otomobil ile Toyota marka 72 AAL 572 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, çalışmalar sonucu çıkartılarak, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır’da uyuşturucu tacirine 11 yıl 2 ay hapis cezasıDiyarbakır’da uyuşturucu tacirine 11 yıl 2 ay hapis cezası
Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildiŞehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
Eskişehir'de günde 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyorEskişehir'de günde 4 bin 364 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor
Anahtar Kelimeler:
Bismil kaza

Diyarbakır Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:14
Öğle
12:15
İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Çarşamba

Uysal Eczanesi
Yenisehir
Sur Eczanesi
Sur
Çuhadar Eczanesi
Baglar
Derman Eczanesi
Baglar
Çağlayan Eczanesi
Baglar
Baran Eczanesi
Kayapinar
Doğa Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.