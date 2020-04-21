YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismil’de vatandaşlara her gün 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor

Bismil’de vatandaşlara her gün 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara günde 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor.Bismil Belediyesi 7 Nisandan itibaren ilçede tüm esnaf ve evleri tek tek dolaşıp çarşı merkezine de stant kurarak vatandaşlara günde 10 adet ücretsiz maske dağıtıyor.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından vatandaşlara günde 10 bin adet ücretsiz maske dağıtılıyor.
Bismil Belediyesi 7 Nisandan itibaren ilçede tüm esnaf ve evleri tek tek dolaşıp çarşı merkezine de stant kurarak vatandaşlara günde 10 adet ücretsiz maske dağıtıyor. Bismil Belediyesinin dağıttığı maskeyi alan vatandaşlardan Ferit Çiçekli, “80 yaşında evde yalnız yaşayan babamı bu süreçte ihtiyaçlarını karşılamak ve ona destek olmak için İstanbul’dan buraya geldim. Burada 15 gün evde karantinada kaldım. Bismil Belediyesi halka bedava maske dağıtmasına rağmen bakıyorum çoğu insan maskesiz dolaşıyor. Dünya gelenine baktığımızda her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de her gün bu virüsten dolayı insanlar ölüyor. Bu virüsün yayılması durdurulması için insanların maske takması ve gerekmediği taktirde dışarı çıkmaması gerekiyor ama insanlarımızın çoğu bunu anlamıyor. Bundan dolayı devletimiz sokağa çıkma yasağı uygulamasını istiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:29
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:07
Yatsı
20:30

İlginizi Çekebilir

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Bağlar Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.