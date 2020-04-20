YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bismilli dükkan sahibinden örnek davranış

Bismilli dükkan sahibinden örnek davranış

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 88 yaşındaki Mehmet Filiz, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yeterli kazanç sağlayamayan 5 kiracısından bu ay kiralarının yarısını alarak örnek bir davranış sergiledi.Bismil Altıok Mahallesi Aydınlık caddesinde 5 dükkanı bulunan 88 yaşında ki Mehmet Filiz, kiracılarının yeteri kadar iş yapamadığı için bu ay 5 kiracısından yarı ücret alacağını açıkladı.

Bismilli dükkan sahibinden örnek davranış

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 88 yaşındaki Mehmet Filiz, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yeterli kazanç sağlayamayan 5 kiracısından bu ay kiralarının yarısını alarak örnek bir davranış sergiledi.
Bismil Altıok Mahallesi Aydınlık caddesinde 5 dükkanı bulunan 88 yaşında ki Mehmet Filiz, kiracılarının yeteri kadar iş yapamadığı için bu ay 5 kiracısından yarı ücret alacağını açıkladı. Filiz, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor durum nedeni ile böyle bir karar aldığını söyledi. Bu zor süreçte esnafın bazen siftah yapmadan dükkanlarını kapatıp eve gittiklerine şahit olduğunu aktaran Filiz, “Bu durum beni çok etkiledi. Benim vicdanım rahat olmadığı için böyle bir karar adım. Bu ay kiraların yarısını aldım. Ayriyeten bir dairemde kiracı oturuyor ondan bu ay kira parasını almadım. Amacım diğer iş yeri sahiplerine örnek olmak. Salgın riski kalkana kadar bir ay veya iki ay bu şekilde destek olmaya devam edeceğim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız Prof. Orhan Yıldız: Tedaviyi görseniz evden çıkmazdınız
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:30
Öğle
12:23
İkindi
16:06
Akşam
19:06
Yatsı
20:28

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da 129 otobüs kısıtlamadan muaf olan vatandaşları taşıyacak

Diyarbakır’da 129 otobüs kısıtlamadan muaf olan vatandaşları taşıyacak

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'da bir caddenin araç girişine kısıtlama getirildi

Diyarbakır'da bir caddenin araç girişine kısıtlama getirildi

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.