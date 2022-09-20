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Bitci.com Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası'nın Alaçatı ayağı tamamlandı

20.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitci.com Tuna Masters Balıkçılık Turnuvası'nın Alaçatı ayağı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en eski ve en büyük uluslararası sportif balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Bitci.com Tuna Masters 2022 serisi, Alaçatı ayağı ile sona erdi.

Port Alaçatı ev sahipliğinde ve Çeşme Belediyesinin himayesinde 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Bitci.com Tuna Masters Alaçatı’da 56 ekip yarıştı.

İzmir çevresindeki tüm marinalar ile Kıbrıs, Suudi Arabistan, USA, Güney Afrika ve Monaco, İsveç gibi ülkelerden gelen yarışmacılar, Alaçatı açıklarında iki gün boyunca büyük ödülü kazanmak için dev orkinos ve kılıç balıkları ile mücadele etti. Özgür Sezgin, Fikret Mesut Kocabıyık, Reyhan Sezgin, İpek Kocabıyık'tan oluşan Sis-35 ekibi, toplamda 1861 rekor puana ulaşarak Tuna Masters of the Year 2022 kemerinin bu yılki sahibi oldu.

En büyük balık ödülünü tuttukları 154,4 kilogramlık balıkla Sis-35 ekibi kazanırken, en fazla balık tutan ekip ödülünü de Çağlar Akan, Fadıl Zandar, Cihan Okay'dan oluşan Veloce ekibi kazandı.​​​​​​​

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