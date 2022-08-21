YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Olgun, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi:

Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Olgun, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi:

21.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üst üste alınan iki galibiyetle ligde iddialı olduğumuzu tüm spor kamuoyuna gösterdik"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Asbaşkanı Zafer Olgun, Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında da 3 puan kazanarak, ligde iddialı olduklarını tüm spor kamuoyuna gösterdiklerini söyledi.

Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam sahalarında konuk ettikleri Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 maç kazandıklarını hatırlattı.

Rakipleri önünde etkili oyun ortaya koyduklarını ve 3 puanı hak ettiklerini vurgulayan Olgun, "Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa karşısında 3 puan elde ettik. Üst üste alınan iki galibiyetle ligde iddialı olduğumuzu tüm spor kamuoyuna gösterdik. Puanımızı 6’ya yükselttik. Giresunspor, şehrine yakışır bir şekilde daha büyük başarılara imza atacaktır. Süper Lig'e renk katmaya devam edeceğiz." dedi.

Giresunspor taraftarına da teşekkür eden Olgun, desteklerini artırarak sürdürmelerini istedi.

Olgun, transfer çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç duyulan bölgelere kulübün bütçesi ölçüsünde gereken takviyelerin yapılacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Tokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandıTokat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandıGiresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa

Giresun Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:35
Öğle
12:35
İkindi
16:21
Akşam
19:25
Yatsı
20:52
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Polis aracında dehşet saçtı! Kelepçelerinden kurtulunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.