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Bitki çayları ve yağları artık internette satılacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak ürünlerini internet üzeriden halka satmaya başladı.Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 yılında kurulan merkez, tıbbi ve aromatik değeri olan bitkilerin yetiştirilmesi, toplatılması, faydalarının araştırılması, orman köylülerine eğitim verilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktaydı.

Afyonkarahisar’da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak ürünlerini internet üzeriden halka satmaya başladı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 yılında kurulan merkez, tıbbi ve aromatik değeri olan bitkilerin yetiştirilmesi, toplatılması, faydalarının araştırılması, orman köylülerine eğitim verilmesi gibi konularda çalışmalar yapmaktaydı. Şimdi merkezde üretilen veya doğadan toplanan ürünler bitki çayı ve bitki yağı olarak e-pttavm üzerinden satışa sunuldu. 21.05.2020 günü Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yapılan lansman ile satışlar resmen başladı.
İlk etapta satışa sunulan paketli olarak 13 çeşit bitki çayı ile 7 çeşit bitki yağı bulunuyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, en başta ürünlerin güvenilir olduğuna değinerek, “Tıbbi bitkilerin hayatımızdaki önemi her geçen gün artıyor. Ama bu konuda da bilgi kirliliği var. Bizim amacımız tedavi ya da ilaç satmak değil. Doğada var olan bitkileri doğru zamanda, doğru şekilde toplayıp, kurutup veya uçucu yağını çıkarıp vatandaşlara ulaştırmak. Diğer taraftan da bunları toplayan orman köylülerimize gelir sağlamak” dedi.
Tıbbi naneden sarı kantorana, dağ kekiğinden lavantaya kadar birçok ürünü https://www.epttavm.com/magaza/ogmgovtr adresinden kredi kartı ile satın almak mümkün hale geldi. Ürünler PTT kargo ile Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

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