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Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için sınav yapılacak

MALATYA HABERLERİ  | 07.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için sınav yapılacak.

Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi için sınav yapılacak. Sınava müracaat 21 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında yapılanacak.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla silgili olarak yapılan açıklamada, “Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezince 17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10:00’da Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılacaktır” denildi.
Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adaylar, Ziraat Mühendisi, Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager, Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi, Tekniker (bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş), Ziraat Teknisyenlerinin sınavla ilgili uygulama takvimi konusunda Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü web sitesinden ayrıntılı bilgilere bakabilecek.
Sözü edilen sınava girmek isteyenlerin 21 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
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