YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Bitki ve Hayvan müzesi dezenfekte edildi

Bitki ve Hayvan müzesi dezenfekte edildi

KARABÜK HABERLERİ  | 04.08.2020 13:13 | Son Güncelleme

Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalow evlerinin de bulunduğu Ihlamur Teras içerisinde açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi , yeni tip korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.Bölgede yer alan yaban hayatın ve doğa hayatının gösterilmesi amaçlanarak açılan kurutulmuş bitkiler ile tahnit yöntemiyle dondurulmuş ayı, geyik, sincap gibi hayvanların yer aldığı müzede Yenice Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalow evlerinin de bulunduğu Ihlamur Teras içerisinde açılan Flora (Bitki) ve Fauna (Hayvan) Müzesi , yeni tip korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bölgede yer alan yaban hayatın ve doğa hayatının gösterilmesi amaçlanarak açılan kurutulmuş bitkiler ile tahnit yöntemiyle dondurulmuş ayı, geyik, sincap gibi hayvanların yer aldığı müzede Yenice Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Belediye ekiplerinin sık sık dezenfekte çalışması yaptığı müzeyi ziyaret edenler, salgının sona ermesini diledi.
Dezenfekte ekiplerinin virüs tehdidi ortadan kalkana kadar ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştuSırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Polis tek tek uyardı

Polis tek tek uyardı

Karabük Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:41
Öğle
13:01
İkindi
16:54
Akşam
20:10
Yatsı
21:46

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Birsen Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.