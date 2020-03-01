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Bitkin halde bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.03.2020 13:43 | Son Güncelleme

Bitkin halde bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda bulunan bozayı yavrusuna, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda bitkin halde bulunan bozayı yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ormanya ekiplerince teslim alınan bozayı yavrusu, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. İki haftalık olduğu tahmin edilen yavru, sağlık kontrolünden geçirildi.

Veteriner hekimler tarafından biberonla beslenen bozayının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

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