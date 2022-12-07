Bitkin halde bulunan Doğan kuşu koruma altına aldı

Aksaray’da merkeze bağlı Bağlı köyü mevkiinde arazide devriye atan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi arazide bir kuş olduğunu fark etti. Araziye girerek kuşun yanına giden jandarma ekipleri kuşun nesli tükenmekte olan Doğan kuşu olduğunu tesit etti. Yorgun ve bitkin bir halde bulunan Doğan kuşu jandarma ekipleri tarafından hemen koruma altına alınırken durum Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Doğan kuşunu jandarma ekiplerinden teslim alarak bakım merkezine götürdü.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

