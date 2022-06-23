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Bitkin halde bulup beslediği sincap çay ocağının "elemanı" oldu

23.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çay ocağı işleten Celal Cıvgın: - "İş yerine birlikte gelip gidiyoruz. Sırtımdan ayrılmaz. Çay verirken, bulaşık yıkarken, tost yaparken her zaman sırtımdadır"

ONUR CAN BULAT - Adana'nın Pozantı ilçesinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, bir ağacın altında bitkin halde bulduğu ve "Boncuk" adını verdiği sincabı, bir an olsun yanından ayırmıyor.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Celal Cıvgın 1,5 ay önce evine giderken bir ağacın altında hareketsiz halde yavru bir sincap buldu.

Sincabı eve götüren ve bir süre şırıngaya çektiği sütle besleyen Cıvgın, kendisine alışan ve "Boncuk" adını verdiği sincabı, Belediye Terminali'nde çalıştırdığı çay ocağına da götürmeye başladı.

Çay içen, meyve, çekirdek ve ceviz yiyen sincap, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Cıvgın, AA muhabirine, sincabı bulduğunda çok küçük olduğunu, daha tüylerinin bile çıkmadığını söyledi.

Sincabı evine götürerek şırıngayla beslediğini anlatan Cıvgın, adeta çocuğu gibi baktığı hayvanın kendisine alıştığını belirtti.

Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladığını aktardı.

Sincabın iş yerinin adeta elemanı haline geldiğini anlatan Cıvgın, "İş yerine birlikte gelip gidiyoruz. Sırtımdan ayrılmaz. Çay verirken, bulaşık yıkarken, tost yaparken, her zaman sırtımdadır. Buraya gelenler sincabı sevmeden gitmiyorlar. Çay, su içer, çekirdek ve kiraz yer. Çocukları gördüğü zaman da eğleniyor, şov yapıyor." diye konuştu.

Cıvgın, biraz daha büyüdükten sonra sincabı doğal yaşam alanına bırakmayı düşündüğünü dile getirdi.

Dolmuş şoförü Ercan Yılmaz da çay ocağından bir an olsun ayrılmayan sincabın, terminalin maskotu olduğunu, yolcuların Boncuk'u sevmeden ve fotoğraf çektirmeden gitmediğini kaydetti.

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