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Bitkin haldeki dev yılanı su vererek kendine getirmeye çalıştılar

13.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir grup vatandaş, bitkin halde yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğunda yılan gördü.

Vatandaşın yılana su vererek kendine getirmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pülümür ilçesi Kuzulca köyü kırsalına elektrik direği dikmeye giden bir grup çalışan, hareketsiz halde yaklaşık 2 buçuk metre uzunluğundaki yılanı gördü. Bir süre yılanın yanına gitmeye çekinen çalışanlar, daha sonra bir ağaç yardımı ile yılanın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Yılanın hareket ettiğini gören çalışanlar, hayvanın bitkin düştüğünü düşünerek yanındaki suyu içmesi için üzerine döktü. Yılanın su içtikten sonra kendine geldiğini gören çalışanların arasında geçen, "Ölmemiş, ağzını açıp kapatıyor. Su getir ver biraz kendine gelsin, susamış. Bak toparlanıyor gördün mü. Yeter verme boğacaksın. Kafası kırmızı, çektim gelmiyor. Sanki böyle yere yapışıyor. Kendini sıkıyor, o şimdi bizi ısırmak için kim bilir ne düşünce yapıyor" şeklindeki konuşmalar ise izleyenleri gülümsetti.

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