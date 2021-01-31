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Bitkisel atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

31.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Bitkisel atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

İzmir’de Buca Belediyesi, başlattığı atık yağ kampanyasıyla 5 litre ve üzeri atık yağları toplama noktalarına getiren kişilere bulaşık deterjanı hediye ederken, toplanan atık yağların geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı.

İzmir’de Buca Belediyesi, başlattığı atık yağ kampanyasıyla 5 litre ve üzeri atık yağları toplama noktalarına getiren kişilere bulaşık deterjanı hediye ederken, toplanan atık yağların geri dönüşüme kazandırılması planlanıyor.
Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.
Ellerinde 5 litrenin altında atık yağ bulunan vatandaşlar, Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezine (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağları teslim edebilecek. Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise “999 1 234” numaralı Alo Atık Hattını arayarak adreslerinden aldırabilecek. Bu sayede toplanan atık yağlar ise daha sonra geri dönüşüme kazandırılacak.

Bitkisel atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

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