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Bitkisel atıklar yaban hayvanlarına yem oldu

24.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi kış mevsimi sebebiyle yeterli miktarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını unutmayarak bir çalışma hayata geçirdi.

Turgutlu Belediyesi kış mevsimi sebebiyle yeterli miktarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını unutmayarak bir çalışma hayata geçirdi. Semt pazarlarında artan bitkisel atıklar, yaban hayvanlarının beslenmeleri için kırsal mahallelere bırakıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da Güney Mahallesine giderek sokak hayvanlarının beslenmeleri için bitkisel atık ve mama dağıtımına katıldı.
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu’da kurulan semt pazarlarından arta kalan bitkisel atıklar toplandı. Pazaryerlerinden toplanan bitkisel atıklar kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yem olması için istiflendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanıp kırsal bölgelere bırakılan bitkisel atıklar yaban hayvanlarına besin oldu.
Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bitkisel atıkların ve mamaların dağıtımını gerçekleştirdi. Güney Mahallesi ve çevresinde dağıtım yapan ekiplere eşlik eden Başkan Çetin Akın, “Kış mevsimi nedeniyle yeterli miktarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarımızın besin bulmalarına yardımcı olmak ve semt pazarlarımızda artan bitkisel atıkları işlevsel bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla söz konusu bu çalışmayı hayata geçirdik. Eşim Sabriye Akın ve Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize eşlik ederek Güney Mahallemiz ve çevresinde doğada yaşayan ve soğuk havalarda yiyecek bulamayan can dostlarımıza bitkisel atık ve mama takviyesinde bulunduk. Sevimli dostlarımızın beslenmelerine yardımcı olmak adına sizler de kapınızın önüne yemek bırakabilirsiniz.” dedi.

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