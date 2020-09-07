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Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek

TOKAT HABERLERİ  | 07.09.2020 23:31 | Son Güncelleme

Tokat’ta 5 milyon TL’lik bir yatırıma bitkisel atıklar biyoyakıta dönüşecek.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, merkeze ilçeye bağlı Söngüt köyünde biyoyakıt üretim tesisi yatırımı yapan Biyogrof Biyokütle Proje Ofisi Genel Müdürü Ömer Faruk Erdem’i makamında kabul etti.

Tokat’ta 5 milyon TL’lik bir yatırıma bitkisel atıklar biyoyakıta dönüşecek.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, merkeze ilçeye bağlı Söngüt köyünde biyoyakıt üretim tesisi yatırımı yapan Biyogrof Biyokütle Proje Ofisi Genel Müdürü Ömer Faruk Erdem’i makamında kabul etti. Ziyarette Başkan Çelik ve Erdem tesisle ilgili fikir alış verişinde bulundu. Tokat için yapılan hizmetlere destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik, 5 milyon liralık bir yatırımla 20 milyon liralık katma değer oluşturacak tesisin Tokat’a hayırlı olmasını diledi.
Tesisin Genel Müdürü Erdem ise bitkisel atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi. Ağaç kökleri, budama yapılan meyve ağacı atıkları, ayçiçeği ve tane mısır sapları gibi tarımsal atıkların toplanarak tesiste yakıta dönüştürüleceğini ifade eden Erdem, yıllık ortalama olarak 50-60 bin ton biyoyakıt üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdem, dönemsel olarak 2-3’er aylık zaman dilimlerinde 100-150 kişiye istihdam sağlayacakları tesisin 2-3 ay içerisinde faaliyete geçeceğini kaydetti.

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