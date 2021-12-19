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Bitlis, Batman ve Muş için yoğun kar uyarısı

19.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis, Batman ve Muş için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yoğun kar uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek yağışların, Bitlis il geneli, Batman'ın kuzey (Sason) ve Muş'un güney ilçelerinde, 20-45 santimetreyi bulacak yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Van'ın güneyinde ise kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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