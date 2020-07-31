YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay’ın Kurban Bayramı mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay’ın Kurban Bayramı mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 31.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Mesajında bayramların birlik ve bütünleşme anlamında önemli günler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında bayramların birlik ve bütünleşme anlamında önemli günler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “İnsanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da pekiştiren, kucaklaşmaların artmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bayramlar, sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan bayramlar; günlük yaşam içerisinde yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için de önemli bir fırsattır. Bu noktada hayırda önde giden değerli Bitlis halkının, bu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleri ile buluşup, onların sorunlarını paylaşacağından hiç şüphem yoktur. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum" dedi.
Mesajında korona virüs salgını ve trafik kuralları noktasında vatandaşlara uyarılarda da bulunan Başkan Tanğlay, mesajının devamında, “Kurban Bayramı’nda aile ziyareti ya da tatil amacıyla il dışına çıkacak vatandaşlarımızı yeni tip kovid-19 salgınına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum. Aynı zamanda bayramlarda şehir içi ve şehirlerarası yollarda büyük bir trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Küçük bir dikkatsizliğin aile ve toplum hayatımızda yaşattığı yıkımı geçmiş yıllarda maalesef hepimiz gördük. Bayram sevincini acıya dönüştürmemek adına herkesi bir kez daha trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırıyorum. Toplumun her kesiminin birbiriyle kucaklaşacağı, bayram sevincini paylaşacağı bu Kurban Bayramı’nın, vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımları ve kamu görevlilerimizin titiz çalışmalarıyla ilimizde huzur içerisinde geçeceğine dair inancımı yineliyor, ilimizde, ülkemizde ve dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan 7’den 77’ye tüm Bitlisli hemşehrilerimin, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ilimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aşklarını ilan ettiler! Aşklarını ilan ettiler!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:06
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:30
Yatsı
21:01

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tatvan Kaymakamlığından "sel" açıklaması

Tatvan Kaymakamlığından "sel" açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bahçedere Ortaokulu Öğrencileri Bitlis’i Gezdi

Bahçedere Ortaokulu Öğrencileri Bitlis’i Gezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.