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Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor

BİTLİS HABERLERİ  | 05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.Bitlis Belediyesine gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki mezarlıklarda bulunan yabani otlar temizleniyor.

Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor

Bitlis Belediyesinin yıl içinde mezarlıklarda yaptığı planlı temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.
Bitlis Belediyesine gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki mezarlıklarda bulunan yabani otlar temizleniyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Kent merkezinde yıl içinde dini bayramlarımız dışında da planlı ve programlı bakım ve temizlik hizmetleri yapmaktayız. Bitlis Belediyesi olarak cenaze hizmetlerine özel bir önem veriyoruz. İnsanlarımızın en acılı günlerinde yanlarında oluyoruz. Mezarlıklarımızın temizliği belirlenmiş program dahilinde yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Ayrıca yıl içinde sürekli bakım ve temizlik çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda büyümüş otları kesiyoruz. Kabirlerin bakımını yapıyoruz. Mezarlıklarımızın tüm yollarını ve mezar aralarını tamamen temizliyoruz. Bu geniş alanı yıl içinde dini bayramlarımız dışında da genel bakım ve temizlik yapmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konulardaki memnuniyetlerini almaktayız. Hemşehrilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bitlis Belediyesi mezarlıkları temizliyor

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Sabah
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Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:39
Yatsı
21:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
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