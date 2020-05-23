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Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

BİTLİS HABERLERİ  | 23.05.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı.Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı.

Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı.
Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı. Bitlis Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaşılan açık olacak fırıncıların listesinde adres, telefon ve hangi fırının ne zaman açık olacağı bilgileri bulunuyor.

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İkindi
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Akşam
19:30
Yatsı
21:05

Bitlis Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Erdem Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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